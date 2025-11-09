全国高校サッカー選手権の県大会決勝戦が9日、長崎市で行われ九州文化学園が初優勝を果たしました。 初優勝を目指す九州文化学園と5年ぶりの王座奪還を狙う創成館の決勝戦。 前半の序盤、創成館が素早い出足でボールを奪い、相手ゴールに迫ります。 対する九文は持ち前のパスサッカーで徐々にリズムを作り、 30分、相手陣内で水田選手がボールを奪いショートカウンター。 ボӦ