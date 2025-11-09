ソフトバンクからドラフト2位で指名された九共大の最速152キロ右腕・稲川竜汰投手（21）が9日、FBS福岡放送の「夢空間スポーツ」に生出演。プロ1年目の目標に「新人王」を掲げた。「2軍に落ちることなく、中継ぎの勝ちパターンで50試合投げたい。プロのバッターに投げる中で精度を上げて自信をつけていきたい」と夢への道標は明確だ。また3年後の目標を「最多勝」、10年後は「サイ・ヤング賞」と話し、スタジオを盛り上げた