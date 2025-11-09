【ザ･ホテル青龍 京都清水】の夕食は、敷地内にあるフレンチレストラン「ブノワ 京都」のほか、2025年の春からホテル棟にあるレストラン「ライブラリー」でディナーの連日営業も始まり、雰囲気のあるSUSHI-BARとして夜のみビジターも利用できるようになりました。料理人が丁寧に作る上品な出汁の味や華やかな盛り付けと共に、素材を活かした京料理を楽しめます。｜夕食はSUSHI-BAR@libraryで産地と鮮度にこだわったネタで作る