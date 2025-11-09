午後5時3分ごろ、三陸沖を震源とする地震がありました。気象庁は、当初マグニチュードを6.7としていましたが、6.9に上方修正しました。【映像】震度4の地震が起きた岩手この地震で岩手県の沿岸に津波注意報が出て、岩手県の久慈港で午後5時52分に、大船渡で午後6時25分に20センチの津波を観測したほか、釜石で午後5時37分、宮古で午後5時39分に10センチを観測しました。津波注意報は午後8時15分に解除されました。各地の震度