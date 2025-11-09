気象庁は9日午後8時15分ごろ、岩手県沿岸に発表していた津波注意報を約3時間ぶりに全て解除しました。9日午後5時3分ごろ、岩手県と宮城県で震度4を観測するやや強い地震があった。気象庁は岩手県に津波注意報を発表し、久慈港と大船渡で20cm、釜石と宮古で10cmの津波が観測された。