「俺の時計、限定モデルなんだ」「この店、オーナー友達でさ」――。会話のたびにブランド名を出してくる彼。最初は“大人の余裕”や“成功者のオーラ”に惹かれても、付き合うほどにモヤモヤが募っていませんか？実は、見栄とプライドで恋を語る“ブランド至上主義男子”には、女性を疲れさせる理由があるんです。「ブランド＝自分の価値」という歪んだ自信ブランド至上主義男子は、ハイブランドを身にまとうことで“自分の価値を