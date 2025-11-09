お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が、妻でタレントの藤本美貴と長男・虎之助さんの親子ショットを披露し、話題を呼んでいる。庄司は９日、自身のインスタグラムを更新し、「成長早すぎんだろ！ムカついてしょうがない！ふざけんな！最高ばかりだぜ！」とつづり、藤本が幼少期の虎之助さんを後ろから抱擁する様子と、成長した虎之助さんが藤本をおんぶする様子をアップした。この投稿にファンからは「最高に良い写真」「素