◆大相撲九州場所初日（９日・福岡国際センター） 新入幕の欧勝海（鳴戸）が初白星を飾った。幕内・湘南乃海（高田川）が右で上手を握り、左をのぞかせるとそのまま前へ出て寄り切った。「しっかり立ち合いから流れを持っていけて良かった」とほっとした様子。幕内の慣れない雰囲気に「緊張した。でもそういうことを考えずに思い切りいきたい」と意気込んだ。この日は同じ石川出身の元小結・遠藤（追手風）が引退会見を行っ