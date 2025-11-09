ハウステンボスの「ミッフィーキッチンカー」にて、「メラニーのクリスマスココア」が提供中！2025年冬限定で楽しめる、マグカップがお持ち帰りできる特別なドリンクです！ ハウステンボス／ミッフィーキッチンカー「メラニーのクリスマスココア」 価格：1,500円販売店舗：ハウステンボス／ミッフィーキッチンカー ハウステンボス／ミッフィーキッチンカーで提供されている「メラニーのクリスマスココア」