犬を精神的に傷つける絶対にNGな行為4選 犬との関係を築くうえで大切なことには「安心感」があります。どれだけ愛情を注いでいても、その伝え方を間違えると犬の心は簡単に折れてしまいます。特に、飼い主さんが感情的になったり、支配的な態度をとったりする行為は、犬にとって大きなストレスになるでしょう。 ここでは、犬の信頼を壊してしまう可能性があるNG行為を4つ紹介します。 1.怒鳴りつける 大きな声で怒鳴っても、