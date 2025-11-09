9日夕方、川崎市多摩区のマンションで火事があり、女性1人がけがをしました。きょう午後5時半ごろ、多摩区生田の3階建てマンションで「火災で建物が燃えている」と、通行人から119番通報がありました。警察などによりますと、消防車など13台が出動し火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、3階部分の一部が焼けました。この火事で、住人の女性（44）が左足にやけどを負って病院に運ばれましたが、命に別状はないということで