気象庁は、9日午後8時17分に津波観測に関する情報を発表しました。場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。現在、大津波警報・津波警報・津波注意報を発表している沿岸はありません。9日午後6時33分までに観測された津波の観測時刻と最大高さは次の通りです。■岩手県＜津波予報（若干の海面変動）：0.2m＞・久慈港第1波：第１波識別不能 観測最大：9日午後5時52分 0.2m