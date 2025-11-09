気象庁は、9日午後8時15分に津波注意報を全て解除しました。今後もしばらく海面変動が続くと思われますので、海水浴や磯釣り等を行う際は注意してください。津波予報（若干の海面変動）が発表されている地域は、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県です。◆気象庁からのお知らせ［海面変動の見通し］９日１７時０３分に発生した三陸沖を震源とする地震の津波注意報は、津波が十分に減衰したため、２０時１５分に全て解除しました