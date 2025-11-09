スバルらしさを再定義スバルは「ジャパンモビリティショー2025」にて、次世代のパフォーマンスシーンの未来を表現したバッテリーEV（BEV）ベースのコンセプトモデル「Performance-E STI concept（以下、パフォーマンスE STI）」を世界初公開しました。「Everyday Supercar（エブリデイ・スーパーカー）」をコンセプトに掲げ、スバルらしい運動性能と実用性をBEV技術によって高次元で両立させた、次世代のパフォーマンスモデルと