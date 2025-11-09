◆大相撲▽九州場所初日（９日、福岡国際センター）西十両１１枚目・剣翔（追手風）は、東十両１２枚目・北の若（八角）に押し出されて黒星発進となった。この日、元小結・遠藤の北陣親方が現役引退会見を行った。同じ日大出身で１学年先輩の兄弟子の引退に「あの人の背中を見てきたから、力士としての遠藤関が見られなくなるのはさみしい」と語った。遠藤を目標の存在とし、常に追いかけてきた。「本当にストイックで、