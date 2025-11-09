LINEは便利な一方、ついイライラしてしまうこともありますよね。この記事では、義母からのLINEに困っているという投稿を紹介します。仕事中、義母から顔を隠したカップルのような写真が来て驚いたという投稿者さん。画像とともに来たのは「いい感じ、そっと見守ってね笑」という文面。冷静に考えてみるとそれは義母と義弟のツーショットだったそうなのですが、仕事中の嫁にわざわざ送ってくる内容にしてはくだらなすぎて、う