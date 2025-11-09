サッカーの女子アジア・チャンピオンズリーグ（ACL）は9日、ミャンマーのヤンゴンで行われ、1次リーグC組の日テレ東京Vはネゴヒャン（北朝鮮）に4―0で大勝し、白星発進した。前半に1点をリードし、後半に樋渡が2得点するなど突き放した。1次リーグは12チームが3組に分かれて行われ、各組2位までと、3位の成績上位2チームが準々決勝に進む。（共同）