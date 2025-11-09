世界の一流レーサーが競う自転車ロードレース「ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」が９日、さいたま市で開催された。２０２２年と２３年のツール・ド・フランス本大会で総合優勝したヨナス・ビンゲゴール選手（デンマーク）が初優勝した。ＪＲさいたま新都心駅付近のコース（約３・５キロ）を１７周するメインレースには、ビンゲゴール選手や、スペインのレース「ブエルタ・ア・エスパーニャ」で４度の総合優勝を果た