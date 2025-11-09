９８年にレコード大賞新人賞を受賞し、「ミス・サイゴン」をはじめとするミュージカルでも活躍する歌手・知念里奈（４４）が１０月２９日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」に出演。子育てについて語った。１９歳と７歳の息子の母である知念は、子供の勉強についての話題で、「息子が中学受験の時に、『勉強しなさい、勉強しなさい、塾行きなさい、って言うけど、ママやってこなかったじゃん』って言われるのが嫌