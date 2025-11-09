ビートたけし（78）が9日、テレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。農相が変わってコメ政策が180度大転換したことにコメントした。高市早苗首相の就任で内閣が刷新され、農相はコメ増産姿勢を打ち出した小泉進次郎氏から、生産調整スタイルの鈴木憲和氏に方針が激変。高値が続くコメ価格に小泉氏は5月、「明確に（コメの）価格を下げていきたい」と備蓄米放出を行った。ところが、10月、農相就任会見で鈴木