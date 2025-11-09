◆全国高校サッカー選手権福岡大会・決勝東福岡2―1飯塚（9日、ベスト電器スタジアム）東福岡がライバル飯塚に競り勝ち、2年連続24度目の全国高校選手権出場を決めた。両チームが福岡県大会の決勝で激突するのは今季3度目。2月の県新人大会は東福岡が延長の末に1―0で制し、6月の全国総体県予選は飯塚が0―0からのPK戦で勝利。どちらも僅差の戦いだった。この日は東福岡が前半25分、主将のFW齊藤琉稀空（るきあ、3年）が