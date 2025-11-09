＜11月9日(日) 全日本スキー選手権大会ノーマルヒル･宮の森ジャンプ競技場＞22日から開幕するＷ杯前最後の国内大会を伊藤有希選手が制した。特に圧巻だったのは1回目、ヒルサイズ(＝100ｍ)に迫る99.0ｍの女子最長不倒となる大ジャンプでトップに立ち、2回目は91.5ｍのＫ点(＝90ｍ)超えのジャンプでリードを守り切った。ジャンプ夏の国際大会･サマーグランプリの成績は奮わなかったが、それは意図したもの