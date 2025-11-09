静岡県浜松市中央区の浜名湖ガーデンパークで11月9日、動物と一緒にアウトドアを楽しむ国内最大規模のイベントが開かれました。 【写真を見る】「人にも犬にも刺激的で非日常でいいな」浜名湖ガーデンパークで動物とアウトドアを楽しむイベント開催＝浜松市中央区 「アニマルピックフェスタin浜名湖2025」は、「人と動物の共生」をテーマに動物福祉と地域観光の融合を目指して企画されました。