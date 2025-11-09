【桐光学園｜日大藤沢】優勝を喜ぶ日大藤沢の選手ら＝ニッパツ三ツ沢球技場（花輪久写す）第１０４回全国高校サッカー選手権県２次予選は９日、ニッパツ三ツ沢球技場で決勝が行われ、日大藤沢が桐光学園に１─０で競り勝ち、２年ぶり８度目の優勝を果たした。日大藤沢は前半からボールを保持しながら攻撃を組み立て、後半３８分にＦＷ有川啓介（３年）が決勝ゴールを挙げた。ＧＫ橋本友翔（同）ら守備陣も最後まで集中力を切