元ピンク・レディーの未唯mieさん（67）が2025年11月5日、自身のインスタグラムを更新し、ゴージャスなドレス姿を披露した。「マッチとも何十年ぶりかで会えて、嬉しかった」未唯mieさんは人気イベント「高嶋ちさ子のザワつく！昭和歌謡祭」への参加を報告し、バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子さん（57）や、近藤真彦さん（61）とのツーショットを投稿した。「トップバッターは私、未唯mieピンク・レディー楽曲で歌い踊る