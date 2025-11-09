任期満了に伴う三島村の村長選挙は今夜開票が行われ、 ▼新人で元三島村議会議員の岩切平治さんが９４票 ▼新人で元三島村経済課長の日髙真吾さんが７４票 ▼現職で５期目を目指していた大山辰夫さんが６９票で 岩切さんが初当選しました。 投票率は９３．６８％で４年前の前回の８８．６９％をを上回りました。 ・ ・ ・