秋田朝日放送 ９日早朝、五城目町と美郷町で男女合わせて３人がクマに襲われけがをしました。 警察と消防によりますと午前６時ごろ、五城目町馬場目字中村で７８歳の女性が野菜の収穫をしようと外に出たところ、自宅の敷地内で体長およそ１メートルのクマに襲われ顔や腕をひっかかれました。女性は顔に複数の深い傷を負ったということです。悲鳴を聞いて助けに入った女性の５０歳の娘も、太ももをひっかかれけがをし