◆大相撲九州場所初日（９日・福岡国際センター）２場所連続優勝を目指す横綱・大の里（二所ノ関）が白星発進した。小結・高安（田子ノ浦）の当たりを正面から受け止めて、弾いた。右をのぞかせ休まず攻めると、一気に寄り切った。わずか５秒０での完勝に「落ち着いて対応が出来て良かった」。普段、横綱土俵入りで太刀持ちを務め師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）の弟弟子に“恩返し”。審判部長の高田川親方（元関脇・