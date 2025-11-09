◇ノルディックスキー全日本選手権ジャンプ（９日、宮の森ジャンプ競技場、ヒルサイズ＝ＨＳ１００メートル）ノーマルヒルが行われ、女子で１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）が、３位入った。１回目に後ろからの風を受けて８３・５メートルと飛距離を伸ばせず４位と出遅れたが、上位を狙った２回目。低い姿勢からスムーズに助走路を滑り降りて飛び出すと、緩い向かい風に乗ってグンと飛距離を伸ばして、９４・５メ