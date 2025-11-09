サッカーJ2の残留をめざすカターレ富山は、きょうホームでの試合に勝って勝ち点3を得ました。J2残留に向けて望みをつなぎました。J2残留のため負けられないカターレはきょう、ホームでサガン鳥栖と対戦。前半30分に、今季限りで引退を表明している7番、佐々木陽次が先制点をあげます。後半には、32番、溝口駿が2点目を、そして、ゴール前の混戦から16番、末木裕也が3点目を挙げます。カタ