きょう告示された射水市長選挙は、立候補の届け出が締め切られた結果、現職の夏野元志さんが無投票で5回目の当選を果たしました。「万歳！万歳！万歳！」夏野元志市長「4期16年の経験を生かし、知識を生かし、人脈を生かして、みなさんの幸せの実現、射水市の発展に全身全霊で取り組んでいきたい」 夏野元志市長は53歳。2009年に現職との一騎打ちを制して初当選し、今回の選挙で4期16年の実績や人口減少時代を踏まえた暮らしやすい