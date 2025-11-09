天皇皇后両陛下が三重県で「全国豊かな海づくり大会」の行事に出席し、水産高校の生徒と交流されました。両陛下はきょう午後、南伊勢町の漁港で、水産高校の生徒らから海で行う実習について説明を受けられました。あすから始まる実習でおよそ1か月にわたり船で過ごす生徒に対して、皇后さまは「気をつけて行ってらっしゃい」と声をかけられました。また、陛下は生徒に勧められて、実習で使う釣り竿を手に取り、周囲に「釣れちゃう