2025年5月、大分県別府市で起きた暴行事件で容疑者を逮捕させないよう警察にうその説明をした疑いで、9日午後、指定暴力団六代目山口組傘下組織の組員など男3人が逮捕されました。 犯人隠避の疑いで逮捕されたのは別府市に住む指定暴力団六代目山口組傘下組織の組員小川慎司容疑者52歳など男3人です。警察によりますと3人はことし5月、別府市のコンビニエンスストアの駐輪場で起きた暴行事件で、駆け付けた警察官にうその説明をし