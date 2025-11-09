何よその言い方！「俺…なんかした？」妻が差し出した一枚の離婚届／離婚リセット1（1）50歳を目前にしたある日、妻のリョウコから突然離婚届を突きつけられた時田ケンジ。「とにかくあなたと離れたい」と言い切る妻を前に、ケンジはただ呆然と立ち尽くすしかありませんでした。「子育ても落ち着いたし、これからは夫婦でゆっくり過ごせるかも」そんなケンジの願いは一瞬で崩れ去り、妻には「理由がわからないなんて、ほんと残念」