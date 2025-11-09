木造DASH第二弾！城島と松島、そして単独ではDASH初参加となるSixTONESの郄地がやって来たのは、新潟県長岡市！今回、木だけでつくるのが…「掃除機を作りたい！」「木造の掃除機って人生で見たことない」電気の力でファンを高速回転させ、その吸引力でゴミを吸い取る掃除機。果たして、電気を一切使わない、木造の掃除機はつくれるのか？3人がやって来たのは、とある民家の解体現場。今回、協力してくれるのは、解体工事を