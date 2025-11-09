毎日帰りが遅い夫の浮気を疑い、探偵を雇った筆者の友人Yさん。その結果、明らかになった夫の意外な行動とは？！ 夫の怪しい行動 浮気ではなかったものの夫婦としての信頼関係が崩れたため、離婚を選択した私です。 【体験者：40代・女性会社員、回答時期：2025年7月】 ※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒヤリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有