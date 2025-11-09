2025年11月6日、韓国メディア・韓国経済は「昨年結婚した夫婦の10組に1組は多文化夫婦（国際結婚夫婦）だという調査結果が出た」と伝えた。国際データ処が6日に発表した統計によると、昨年の多文化婚姻件数は2万1450件で、前年より5．0％増加した。コロナ禍に空の便が途絶えた影響で2020年と21年は大幅に落ち込んだが、22年から24年までは増加が続いている。婚姻件数全体に多文化婚姻が占める割合は9．6％で、前年より1．0ポイント