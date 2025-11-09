9日投票が行われた広島県知事選挙で無所属・新人の横田美香氏（54）が当選を確実にしました。横田氏は農林水産省の官僚などを経て、湯崎知事の下で広島県の副知事も務め、選挙戦で湯崎県政を引き継ぐことを基本に「農林水産業の生産力強化」や「若者や女性が住みたくなる地域づくり」などを訴えてきました。自民党や立憲民主党、国民民主党、公明党から推薦を受けて組織戦を展開して幅広く支持を広げました。広島テレビでは県知事