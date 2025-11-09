俳優の高石あかり（※高=はしごだか）が9日、都内で行われた『キラチャレ2025 supported by avex audition』にスペシャルゲストとして登壇した。【写真】受賞者と笑顔！高石あかりらゲスト同コンテスト出身の高石は、頑張るキッズの姿を見て「こんなに胸を打たれるんだなと感動しました。祈っている瞬間だったり、それが難しかったとしても、うれしかったとしても、その感情をあふれさせることができたというのは本当にすごい