広島県知事選で初当選を確実にし、喜ぶ横田美香氏（中央）。右は岸田文雄元首相＝9日夜、広島市中区任期満了に伴う広島県知事選は9日投開票の結果、無所属新人の前副知事横田美香氏（54）＝自民、立民、国民、公明推薦＝が与野党相乗りの支援を得て、新日本婦人の会県本部委員猪原真弓氏（64）＝共産推薦＝ら無所属新人2人を破り初当選を確実にした。横田氏は不出馬の現職湯崎英彦氏による県政運営方針の継承と発展を掲げた。