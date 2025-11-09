広島県知事選は９日、投開票され、新人で前副知事の横田美香氏（５４）（無＝自民・立民・国民・公明推薦）が新人２人を破り、初当選を果たした。同県では初の女性知事となる。横田氏は１９９５年に農林水産省に入省。富山県副知事などを歴任した後、今年４月に広島県副知事に就任した。選挙戦では、４期務めた湯崎英彦知事（６０）の県政の継承を掲げ、与野党相乗りの選挙戦を展開して幅広い支持を得た。