「住信ＳＢＩネット銀行賞」（９日、多摩川）石井孝之（３４）＝群馬・１１２期・Ｂ１＝が初日９Ｒで、４カドからコンマ０５のトップＳから一気にまくって好発進を決めた。「行き足とかいいですね。スリットから出て行く感じ」とニッコリ。「押し感もあるし、エンジンはいいと思う。この行き足を落とさずに道中の乗り心地が良くなってくれれば」と好調５２号機の良さを感じていた。前回の８月は評判３３号機を引き当てたが、