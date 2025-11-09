女性４人組ダンス＆ボーカルグループ「ＭＡＸ」と、７人組ガールズグループ「Ｇｉｒｌｓ２（ガールズガールズ）」、Ｇｏｒｉｅ（ゴリエ）が９日、東京・国立競技場でスペシャルライブを開催した。この日、同所で行われた明治安田Ｊ１リーグ第３６節「町田 vs ＦＣ東京」は、昨年７月に続いて「エイベックス・マッチデー」として開催。「エイベックス・マッチデー」とは、ゼルビアのトップパートナーであるエイベックス・エンタ