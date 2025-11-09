猫の鼻はなぜいつも「しっとり」しているの？ 猫の鼻が少し濡れているのは、健康のバロメーターのひとつです。 鼻の表面には「鼻鏡（びきょう）」と呼ばれる部分があり、ここにはごく薄い涙や粘液が分泌されています。これは、匂いをより正確に感じ取るための仕組みです。 人が湿った布のほうが匂いを強く感じるのと同じように、猫も湿った鼻のほうが空気中の匂いをキャッチしやすいのです。食事や外敵の匂