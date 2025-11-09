グラビアアイドルの白濱美兎（19）が、6日に発売された「週刊少年チャンピオン」最新号で、表紙&巻頭グラビアを飾った。 【写真】まだまだ成長中の19歳！白濱美兎の大胆ショット 「週チャン」に2度目の登場となった白濱は身長163cm、B93cm（Gカップ）の持ち主。「全鳥取県民の妹」というキャッチコピー通り、あどけない表情とグラマラスボディで人気を博している。誌面では様々な水着姿を披露し、持ち前の「ふわふ