９日放送の日本テレビ系報道番組「真相報道バンキシャ！」（日曜・午後６時）では、ＮＨＫ党・立花孝志党首が、元兵庫県議への名誉毀損容疑で逮捕されたことについて特集した。コメンテーターとして、リモート取材にこたえた元大阪地検検事の亀井正貴弁護士は、「名誉毀損は普通、在宅事件でやることが原則的に多いが、身柄をとるのは、ＳＮＳという影響度の問題、社会的影響度の問題、それらを含めて重大性や悪質性があると判