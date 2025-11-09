女子ゴルフの河本結が９日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「所属先、ＲＩＣＯＨさんのカメラＧＲ?初めてのカメラです初シャッターは、まどかの話してた夢が叶った日。」と愛機と愛機で撮影した盟友との２ショット写真を投稿した。河本は「円、プロテスト合格おめでとう＃日本体育大学の同期ですまーちゃんはゴルフ部キャプテンでした！」と紹介。日本女子プロゴルフ協会プロテストに合格し女子プロゴルファーになっ