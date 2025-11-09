ａｖｅｘ主催のコンテスト「キラチャレ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙａｖｅｘａｕｄｉｔｉｏｎ」が９日、都内で開催され、モデル部門グランプリに田島あかりさん（７）、ボーカル・ラップ部門に島村侑さん（１２）、ダンス部門に山崎陽愛さん（１０）が選出された。同コンテストで１４年に賞を受賞している高石あかり（２２）は、スペシャルゲストとして登場した。田島さんは７歳ながらモデル部門の「ニコ☆プチＫｉ