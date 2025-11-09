4人組グループ・OWVが、11月18日に放送スタートするMBS・TBSドラマイズム枠『プロパガンダゲーム』の主題歌「BLACK CROWN」を手がけることが9日、発表された。OWVにとって“初のドラマタイアップ決定”となる。【画像】『プロパガンダゲーム』ビジュアル『プロパガンダゲーム』は、山下幸輝と松本怜生がW主演し、舞台化・漫画化もされた人気小説を実写ドラマ化。“広告”を武器に国民を戦争へと導く究極の採用試験を描く。密室