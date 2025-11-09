サッカーのタイ２部リーグ・カーンチャナブリー・パワーＦＣに所属する佐野渓（３３）が８日、自身のインスタグラムを更新。挙式したことを報告した。白のタキシード姿の佐野と、純白ドレスで笑顔を浮かべる夫人など幸せいっぱいの写真とともに「私ごとではありますが、２年半越しに結婚式を挙げました。毎年海外を転々と渡り歩いている身からすると、日本に半年以上滞在できる事がなく、この長期帰国の機会に思い切って念願の